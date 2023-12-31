1 Ocak'ta okul var mı? Yılbaşında okullar tatil mi?
1 Ocak 2024’e sayılı saatler kala yılbaşı tatili ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Pek çok kişi yılbaşı için plan yaparken öğrenciler ise yeni yılın ilk gününde okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Ocak'ta okullar açık mı? 1 Ocak'ta okullar tatil mi?
2023 yılının son günleri yaşanırken yılbaşı tatiline dair araştırmalar hız kazandı. 1 Ocak 2024 tarihinin pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, milyonlarca öğrenci de o gün için tatil beklentisine girdi. İşte, 2024 yılbaşı tatili hakkında bilgiler...