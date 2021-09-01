1. Sınıf ve okul öncesi öğrencilerinin uyum eğitimi başladı

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün okula başladı. Milli Eğitim Bakanı Özer de bir okul açılışısına başladı. Özer burada yaptığı konuşmada, "Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin belirlenen kurallara riayet etme konusunda azami hassasiyet göstereceklerine inanıyorum" dedi.

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Anadolu Ajansı - DHA 01.09.2021 - 14:54

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçen eğitim döneminde zaman zaman kapanan okullar, yüz yüze eğitim için kapılarını açtı.

Okullara ebeveynlerinin eşliğinde gelen öğrenciler, maske kontrolü ve HES kodu sorgulamasının ardından okullarının bahçesine alındı.

Okul bahçesinde oluşturulan masalarda servis kayıtları da yapılan öğrenciler, isimlerinin okunmasının ardından sınıflarına geçti.

Sınıflarında kendileri için hazırlanan balonlar ve süslemelerle karşılanan öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi.

İstanbul'da İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu Müdürü Erbil Tek, özellikle bakanlığın pandemi sürecinde ortaya koymuş olduğu 'okulum temiz' belgesiyle alakalı bütün çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Kriterleri yerine getirerek yaz döneminde 'okulum temiz' belgesini temin ettik. İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu olarak belgemizi de aldıktan sonra gerek hijyen, gerek güvenlik koşulları anlamında bütün hazırlığımızı yaparak bugün itibarıyla öğrencilerimizi kabul ettik." diye konuştu.

"VELİLERİMİZ GÖNLÜ RAHAT BİR ŞEKİLDE ÇOCUKLARINI BİZE TESLİM EDEBİLİR" Bundan sonraki sürecin veliler, öğrenciler ve kendilerine düştüğünü kaydeden Tek, kesintisiz bir eğitimin tüm kademelerde devam etmesini umduklarını dile getirdi.

Bugün okul öncesi ve birinci sınıfların oryantasyon denilen uyum eğitimine başladığını anımsatan Tek, şöyle devam etti:



"1-2-3 Eylül olmak üzere 3 günlük eğitime başladılar. 6 Eylül itibarıyla bütün kademelerde bütün sınıflar başlayacak. Onlara da hazırız. İmkan sağlayan devletimize ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının kesintisiz bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Velilerimiz gönlü rahat bir şekilde çocuklarını bize teslim edebilirler"

"MESAFELİ OLMALARI KONUSUNDA TEMBİHLEDİK" Öğrencisi velisi Tarık Murat Erkutlu da korona döneminde çocukları okula gönderme konusunda çekingen olduklarını, ancak geldiklerinde gerekli tüm önlemlerin alındığını gördüklerini aktardı.

Erkutlu, "Sağ olsun okul yetkililerimiz hassasiyeti gösteriyor. Bismillah dedik çocuğumuzu okula bıraktık. Kendimiz de çocuklar için hijyen seti koyduk. Dezenfektanlar... Maskesiz zaten göndermedik. Yedek maskeler koyduk. Oyun oynarken mesafeli olması konusunda tembihlerde bulunduk. Maskesiz kesinlikle arkadaşlarıyla oyun oynamamasını söyledik." dedi.

En büyük güvenlerinin okul, okul müdürü ve öğretmenlere yönelik olduğunu belirten Erkutlu, "Çocuğumuz tüm vaktini burada geçirecek. Güvenlik ve hijyen önlemlerine yönelik en büyük çabayı da onlar gösterecek." diye konuştu.

İkiz öğrenciler Yağmur ve Bulut Yıldız'ın babası Serdar Yıldız da okuldaki ilk gün dolayısıyla oldukça heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Heyecanlıyız. Sınıfımızın açılmasını bekliyoruz. Çocuklarımızı uyardık, maskelerini taktık. Dikkat etmelerini söyledik." şeklinde konuştu.

Öğrenci Beyza İnci de çok heyecanlı olduğunu ve gerekli hijyen koşullarına dikkat edeceğini söyledi. Diğer minik öğrenciler ise oldukça heyecanlı olduklarını ve önlem aldıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, okullarda uyum haftasının başlaması dolayısıyla Şırnak'ta okul açılışına katıldı.

Özer, törende yaptığı konuşmada, bugün ülkenin dört bir yanından minik çocukların okulları ve öğretmenleriyle buluştuğunu belirterek, bu açılışı Şırnak'tan başlatmanın büyük mutluluğunu duyduğunu söyledi.

Çocukların, öğretmenlerin ve eğitim camiasının bu buluşmayı uzun bir zamandır sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Özer; öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gereken tüm hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.

Özer şöyle konuştu:



"81 ilde, ilçelerde, beldelerde maskeden dezenfektana kadar okullarımızın sağlıklı bir şekilde kapanmadan, yüz yüze eğitime devam edebilmesi için her türlü önlemi aldık. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin belirlenen kurallara riayet etme konusunda azami hassasiyet göstereceklerine inanıyorum. Özellikle 1,5 yıldan beri parçalı bir şekilde okulların açılmasından sonra Bakanlığımızın 5 gün tüm kademe ve sınıf seviyelerinde okulları açmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığıyla birlikte belirlenmiş kurallara velilerimiz, öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz tarafından hassasiyetle riayet edilmesi ve uyulması okullarımızın açık kalmasında en kritik konulardan biridir. Biliyorum ki ve inanıyorum ki kurallara riayet edersek okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz."

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