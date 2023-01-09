15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2023 MEB tatil takvimi)

Okullarda yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, Ocak ayına girilmesiyle birlikte sömestr tatilinin başlayacağı tarihi sorguluyor. Bir süre derslerden uzaklaşıp tatilin keyfini sürmek isteyen öğrenciler, MEB tarafından belirlenen 2023 yılı iş takvimini merak ediyor. Peki, 15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2023 MEB tatil takvimi) - 1

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrenciler tatil takvimini de araştırmaya başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvim sonrasında okulların ne zaman sömestr tatili yapacağı belli oldu. İşte okullarda bu yılın tatil takvimi.

15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2023 MEB tatil takvimi) - 2

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2023 MEB tatil takvimi) - 3

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2023 MEB tatil takvimi) - 4

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

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