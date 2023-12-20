15 tatile kaç gün kaldı? Karneler ne zaman verilecek?
Yeni yıla az bir zaman kalması ile birlikte yarıyıl tatili araştırmaları hız kazandı. "Karneler ne zaman verilecek?" sorusu veliler ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2023-2024 MEB takvimi ile yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Peki, karneler ne zaman verilecek? 15 tatil ne zaman?
15 tatil ve yarıyıl tatili olarak bilinen sömestr tatili öncesi tarih araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sene başında paylaşılan iş ve çalışma takvimi, ara tatiller, sömestr tatili ve yaz tatili gibi bilgilere yer veriyor. İşte, karnelerin verileceği ve tatilin başlayacağı tarih...