15 tatile kaç gün kaldı? Karneler ne zaman verilecek?

Yeni yıla az bir zaman kalması ile birlikte yarıyıl tatili araştırmaları hız kazandı. "Karneler ne zaman verilecek?" sorusu veliler ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2023-2024 MEB takvimi ile yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Peki, karneler ne zaman verilecek? 15 tatil ne zaman?

15 tatile kaç gün kaldı? Karneler ne zaman verilecek? - 1

15 tatil ve yarıyıl tatili olarak bilinen sömestr tatili öncesi tarih araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sene başında paylaşılan iş ve çalışma takvimi, ara tatiller, sömestr tatili ve yaz tatili gibi bilgilere yer veriyor. İşte, karnelerin verileceği ve tatilin başlayacağı tarih...

EĞİTİM HABERLERİ

15 tatile kaç gün kaldı? Karneler ne zaman verilecek? - 2

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakanlık takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

15 tatile kaç gün kaldı? Karneler ne zaman verilecek? - 3

İKİNCİ YAZILI SINAVLAR İÇİN ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde yapılacak birinci dönem ikinci yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıkları ve çözüm videolarını erişime açtı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, öğrencilerin erişimine açılan örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor.

Örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara verecekleri cevaplarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Eğitim kurumu sınıf, alan zümreleri, konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

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