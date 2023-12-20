15 tatile kaç gün kaldı? Karneler ne zaman verilecek?

15 tatil ve yarıyıl tatili olarak bilinen sömestr tatili öncesi tarih araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sene başında paylaşılan iş ve çalışma takvimi, ara tatiller, sömestr tatili ve yaz tatili gibi bilgilere yer veriyor. İşte, karnelerin verileceği ve tatilin başlayacağı tarih...