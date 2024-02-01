2. ara tatil ne zaman? MEB nisan ara tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili nisan ayında yapılacak. Pek çok öğrenci, öğrenci ailesi ve eğitimci de bu kapsamda bilgileri sorguluyor. Peki, 2. ara tatil ne zaman?

2. ara tatil ne zaman? MEB nisan ara tatil takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatilini belirlenen tarihte yapacak. İşte, MEB nisan ara tatil takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

2. ara tatil ne zaman? MEB nisan ara tatil takvimi - 2

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

2. ara tatil ne zaman? MEB nisan ara tatil takvimi - 3

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

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