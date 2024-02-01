2. ara tatil ne zaman? MEB nisan ara tatil takvimi
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili nisan ayında yapılacak. Pek çok öğrenci, öğrenci ailesi ve eğitimci de bu kapsamda bilgileri sorguluyor. Peki, 2. ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatilini belirlenen tarihte yapacak. İşte, MEB nisan ara tatil takvimi...