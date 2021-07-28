2 yıllık bölümler: Üniversitelerin önlisans bölümleri
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.
Üniversite tercihleri 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. Peki 2 yıllık meslek yüksek okullarını tercih edecek adaylar için üniversitelerde hangi bölümler var? İşte üniversitelerin 2 yıllık önlisans bölümleri...
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28.07.2021 - 16:06
ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ ACİL YARDIM ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ ADALET ADALET MESLEK EĞİTİMİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADLİ TIP ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ AĞAÇ İŞLERİ AĞIRLAMA HİZMETLERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ALANSIZ ÖN LİSANS DİPLOMASI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ AMBULANS VE ACİL BAKIM AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ AMELİYATHANE HİZMETLERİ AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ ANA ÇOCUK SAĞLIĞI ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ ANESTEZİ ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ ANTEP FISTIĞI TARIMI VE TEKNOLOJİSİ ANTEP FISTIĞI, TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANTRENÖRLÜK VE SEYİSLİK ARAZİ MUHAFAZA VE ISLAH ARICILIK AŞÇILIK AT ANTRENÖRLÜĞÜ ATÇILIK İŞLETMECİLİĞİ ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ AV VE YABAN HAYATI AVCILIK VE YABAN HAYATI AVRUPA TOPLULUĞU AYAKKABI TASARIMI AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ / AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI
BAĞCILIK BAHÇE TARIMI BAHÇE ZİRAATI BAKIR ÇALGILAR BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ BALON PİLOTLUĞU BANKA VE SİGORTA YÖNETİMİ BANKACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ BASIN VE YAYINCILIK BESİCİLİK BETON TEKNOLOJİSİ BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ BİLGİ İŞLEM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR BİLGİ YÖNETİMİ BİLGİ YÖNETİMİ (İNTERNET) BİLGİSAYA BİLİMLERİ BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE-RESİM-KONSTRÜKSİYON BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM/CAD/CAM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAYINCILIK BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ VE TEKNİKERLİĞİ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İNTERNET) BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ BİLİŞİM-YÖNETİM BİNA KORUMA VE YENİLEME BİNİCİLİK, AT BAKICILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ BİREY VE TOPLUM GÜVENLİĞİ BİTKİ KORUMA BİTKİSEL ÜRETİM BİTKİSEL ÜRÜNLERDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA BİYOKİMYA BİYOKİMYA TEKNİKERLİĞİ BİYOMEDİKAL BİLİMLER BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ BORSA VE FİNANS BOYA TEKNOLOJİSİ BOYA VE İZOLASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ BUDAMA VE AŞILAMA BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
CAM / CAM ENDÜSTRİSİ CAM-SERAMİK CERRAHİ CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ CEVHER HAZIRLAMA CEVHER HAZIRLAMA VE MADENCİLİK CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ ÇALGI BAKIM VE ONARIM ÇALGI YAPIMI ÇAY EKSPERLİĞİ ÇAY TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOUJİSİ ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ ÇEVİRMENLİK ÇEVRE ÇEVRE KİRLENMESİ VE KONTROLÜ ÇEVRE KORUMA ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI 9021 ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DENETİMİ 9020 ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE SAĞLIĞI ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ ÇİM ALAN TESİSİ VE YÖNETİMİ ÇİNİ İŞLEMECİLİĞİ ÇOCUK GELİŞİMİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ ÇORAP VE MODA TASARIMI DEĞİRMENCİLİK DEKOR TASARIMI DEMİRYOLU ARAÇLARI DEMİRYOLU İNŞAATI VE İŞLETMECİLİĞİ DENİZ ADAMLIĞI DENİZ ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ DENİZ BROKERLİĞİ DENİZ ELEKTRONİĞİ DENİZ HABERLEŞME DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ DENİZ KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME DENİZ VE LİMAN İŞLETME DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ DENİZCİLİK DERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ DERİ KONFEKSİYON DERİ TEKNOLOJİSİ DERİCİLİK
DIŞ TİCARET DIŞ TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ DİŞ HEKİMLİĞİ-HİJYEN DİŞ PROTEZ DİŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ DİŞ TEKNİK SEKRETERLİĞİ DİYALİZ DOĞAL GAZ VE ISITMA / DOĞALGAZ VE ISITMA DOĞAL TAŞ DEKORASYONU DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ DOĞALGAZ VE BORU HATLARI TEKNOLOJİSİ DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ DOĞALGAZ, ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ DOKUMA DOKUMACILIK VE EL SANATLARI DÖKÜM DUVAR SÜSLEME SANATI DUVAR SÜSLEME SANATLARI EBELİK ECZANE HİZMETLERİ ECZANE TEKNİKERLİĞİ EĞİTİM ÖNLİSANS EKMEKÇİLİK EL BASMACILIĞI EL SANATLARI ELEKTRİK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI ELEKTRİK MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMI ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ ELEKTRİKLİ CİHAZ TEKNOLOJİSİ ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR ELEKTRONİK ELEKTRONİK HABERLEŞME ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK TİCARET ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMTİA BORSASI ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ENDÜSTRİYEL BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİK ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER İŞLEME TEKNOLOJİSİ ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ ENDÜSTRİYEL SERAMİK ENDÜSTRİYEL TASARIM ENDÜSTRİYEL TAVUKÇULUK ENDÜSTRİYEL YÖNETİM
ENERJİ ENERJİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON ESER KORUMA ET ENDÜSTRİSİ ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ E-TİCARET EV CİHAZLARI TEKNOLOJİSİ EV GEREÇLERİ EV İDARESİ EV VE DENEY HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ EVDE HASTA BAKIMI FEN VE TABİAT BİLGİSİ FERMANTASYON / FERMANTASYON TEKNİKERLİĞİ FERMENTE ÜRÜNLER FINDIK EKSPERLİĞİ FİDAN VE FİDECİLİK FİDAN YETİŞTİRME / FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ FİLM YAPIM TEKNİKLERİ FİNANS FİNANS VE MUHASEBE FİZİK TEDAVİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ FOTOĞRAF FOTOĞRAFÇILIK FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI GAYRİMENKUL YÖNETİMİ GAYRİMENKUL YÖNETİMİ VE PAZARLAMA GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL SANATLARI GELENEKSEL TEKSTİLLERİN KONSERVASYONU VE RESTORASYONU GEMİ İNŞAATI GEMİ MAKİNELERİ GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME GEMOLOJİ VE MÜCEVHER GENEL ÇALIŞMALAR GENEL İŞLETME GEOTEKNİK GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ GIDA KALİTE VE SAĞLIK KONTROL / GIDA KALİTESİ VE SAĞLIK KONTROLÜ GIDA TEKNİKERLİĞİ GIDA TEKNOLOJİSİ GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİM ASİSTANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GÖRSEL İLETİŞİM GRAFİK GRAFİK TASARIMI GRAFİK VE REKLAMCILIK GRAFİK-GRAFİK TASARIMI GÜMRÜK İŞLERİ GÜMRÜK İŞLETME GÜVENLİ VE KORUMA GÜVENLİK
GÜVENLİK BİLİMLERİ GÜVERTE HABERLEŞME HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ HALI VE KİLİM HALICILIK HALICILIK VE DESİNATÖRLÜĞÜ HALICILIK VE KİLİMCİLİK HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM HAREKAT HARİTA HARİTA KADASTRO / HARİTA VE KADASTRO HARİTA TEKNİKERLİĞİ HARİTA VE MADEN ÖLÇME HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİ HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON HAVA KONTROLÖRLÜĞÜ / HAVA KONTROLÖRÜ HAVA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ HAVA LOJİSTİĞİ HAVA SAVUNMA HAVA TRAFİK HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI HAYVANSAL ÜRETİM HAZIR BETON TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM HAZIR YEMEK VE AŞÇILIK HEMŞİRELİK HİDROELEKTRİK SANTRALLARI / HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ HİDROTERAPİ HOST VE HOSTESLİK / HOST VE HOSTESLİK (OTOBÜS) HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ İÇ MEKAN KORUMA VE YENİLEME İÇ MEKAN TASARIMI İHBAR KONTROL İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ / İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA İKMAL İKRAM İKRAM HİZMETLERİ
İLAHİYAT / İLAHİYAT (ÖNLİSANS) İLAHİYAT FAKÜLTESİ-SOSYAL BİLİMLER ÖNLİSANS İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER İLK VE ACİL YARDIM İLKOKUL ÖĞRETMENLİĞİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI İNSAN KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNŞAAT İNŞAAT TEKNİKERLİĞİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İNŞAAT VE SANAYİ BOYA UYGULAMA TEKNOLOJİSİ İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE YAYINCILIĞI İNTERNET İLE PAZARLAMA İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ İPEK BÖCEKÇİLİĞİ İSTİHBARAT İSTİHKAM İŞ İDARESİ İŞ MAKİNELERİ İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞLETME İŞLETME ORGANİZASYONU VE ÇİFTLİK YÖNETİMİ İŞLETME YÖNETİMİ İŞLETMECİLİK İŞLETME-MUHASEBE İTFAİYECİLİK VE SİVİL SAVUNMA İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ İTHALAT-İHRACAT JANDARMA MESLEK EĞİTİMİ JEOTEKNİK TEKNİKERLİĞİ JOKEYLİK KAĞIT TEKNOLOJİSİ KAĞIT VE AMBALAJ TEKNOLOJİSİ KAĞIT VE KAĞIT İŞLEME TEKNOLOJİSİ KAĞITÇILIK KALIPÇILIK KALİTE KONTROL KALİTE VE ÜRÜN YÖNETİMİ KAMIŞLI ÇALGILAR KAMU GÜVENLİK VE ASAYİŞİN SAĞLANMASI KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ KARA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ KARAYOLU ULAŞIMI VE TRAFİK KARGO / KARGO HİZMETLERİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAKÇILIK KESİM VE ET / KESİM VE ET ENDÜSTRİSİ KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ KIYMETLİ TAŞ VE METAL İŞLEMECİLİĞİ KİMYA KİMYA TEKNOLOJİSİ
KONFEKSİYON (HAZIR GİYİM) / KONFEKSİYON KONSERVASYON KONTROL SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ KONTROL VE ÖLÇÜ ALETLERİ KOOPERATİFÇİLİK KOSTÜM TASARIMI KOZMETİK TEKNOLOJİSİ KUAFÖRLÜK KURUYEMİŞ ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİSİ KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI KÜLTÜR BALIKÇILIĞI KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK LABORATUVAR LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ LASTİK / LASTİK ENDÜSTRİSİ 1226 LASTİK TEKNOLOJİSİ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ LASTİK-PLASTİK LEVAZIM LİBERAL SANATLAR LOJİSTİK LOJİSTİK YÖNETİMİ MADEN MADEN TEKNOLOJİSİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ MAHALLİ İDARELER MAHALLİ İDARELER (ZABITA) MAKİNE MAKİNE MOTOR MAKİNE YAĞLARI VE YAĞLAMA TEKNOLOJİSİ MAKİNE-RESİM KONSTRÜKSİYON / MAKİNE, RESİM VE KONSTRÜKSİYON MALİYE MANTARCILIK MARİNA İŞLETME MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ MARKA İLETİŞİMİ MASAÜSTÜ YAYINCILIK MATBAACILIK MATBAACILIK VE BASKI TEKNİKLERİ MEDİKAL BAKIM MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR MEDYA VE İLETİŞİM MEKATRONİK MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI MERMER TEKNOLOJİSİ MERMERCİLİK METAL İŞLERİ METALOGRAFİ VE MALZEME MUAYENESİ METALURJİ METALURJİ MALZEME MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ MEYVE-SEBZE İŞLEME MİMARİ DEKORASYON MİMARİ DEKORATİF SANATLAR MİMARİ RESTORASYON MİMARLIK TEKNOLOJİSİ MOBİL TEKNOLOJİLERİ MOBİLYA VE DEKORASYON MODA TASARIMI MODA VE TEKSTİL TASARIMI MODA YÖNETİMİ MODA-KONFEKSİYON
MOTOR MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ MUHABERE VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMLERİ MUHASEBE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI MUTFAK YÖNETİMİ MÜHİMMAT VE MÜHİMMAT TAHRİP MÜZİK MÜZİK ALETLERİ YAPIM VE ONARIM NALBANTLIK NEFESLİ SAZLAR YAPIM ONARIM NOTA YAZIM BASIM DİLİ NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ NÜKLEER TIP TEKNİKLERİ ODİOMETRİ / ODYOMETRİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ OFİS TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ OPTİSYENLİK OPTOMETRİ ORGANİK TARIM ORMAN İŞLETMECİLİĞİ ORMAN ÜRÜNLERİ ORMANCILIK ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ ORTA KADEME BANKA-SİGORTA YÖNETİMİ ORTA KADEME YÖNETİCİLİĞİ / ORTA KADEME YÖNETİCİLİK ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ OTEL YÖNETİCİLİĞİ OTO BOYA KAROSERİ DOĞRULTMA TEKNİKERLİĞİ OTO BOYA VE KAROSERİ OTO ELEKTRİK-ELEKTRONİK OTO MOTOR TEKNOLOJİLERİ OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ OTOBÜS KAPTANLIĞI OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ (KAPTANLIK) / OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ OTOBÜSÇÜLÜK YER HİZMETLERİ OTOMASYON OTOMOTİV OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ OTOMOTİV SATIŞ SONRASI HİZMET OTOMOTİV TAMİR VE BAKIM OTOMOTİV TASARIM VE İMALAT OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ OTOPSİ YARDIMCILIĞI ÖRME ÖRME TEKNOLOJİSİ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PAMUK EKSPERLİĞİ VE İPLİKÇİLİK PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ŞEKER TEKNOLOJİSİ PARA VE SERMAYE YÖNETİMİ PARAMEDİK PATOLOJİ LABORATUVAR PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PAZARLAMA PAZARLAMA VE SATIŞ PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ PERFÜZYON PERFÜZYON TEKNİKLERİ PERSONEL PERSONEL YÖNETİMİ PETROKİMYA PETROL ARAMA PETROL SONDAJI VE ÜRETİMİ
PEYZAJ PEYZAJ UYGULAMA VE SÜS BİTKİLERİ PEYZAJ VE ÇEVRE TASARIMI PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PİLOTAJ EĞİTİMİ PİYASA ARAŞTIRMALARI VE PAZARLAMA PİYASA ARAŞTIRMALARI VE REKLAMCILIK PLASTİK TEKNOLOJİSİ PODOLOJİ POLİMER TEKNOLOJİSİ POLİS MESLEK EĞİTİMİ POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU POSTA HİZMETLERİ PROTEZ VE ORTEZ RADYO TV YAYIMCILIĞI / RADYO-TV YAYIMCILIĞI RADYO TV YAYINCILIĞI RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI / RADYO-TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI RADYO VE TELEVİZYON TEKNİĞİ / RADYO-TELEVİZYON TEKNİĞİ RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ RADYO VE TELEVİZYON YAYIMCILIĞI / RADYO-TELEVİZYON YAYIMCILIĞI RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI RADYO VE TV YAYIMCILIĞI RADYOLOJİ RADYOTERAPİ RAFİNERİ RAFİNERİ VE PETROKİMYA RAFİNERİ VE PETRO-KİMYA TEKNOLOJİSİ RAYLI SİSTEMLER RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ RAYLI SİSTEMLER MAKİNİSTLİK RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ RAYLI SİSTEMLER YOL RAYLI SİSTEMLER YOL TEKNOLOJİSİ REKLAMCILIK REKLAMCILIK YÖNETİMİ RESİM RESTORASYON RESTORASYON VE KONSERVASYON SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ SAĞLIK LABORATUVARI SAĞLIK MEMURLUĞU SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ SAĞLIK YÖNETİMİ SAHNE TASARIMI SAHNE VE DEKOR TASARIMI SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI IŞIK TEKNOLOJİSİ SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI SES TEKNOLOJİSİ SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI TEKNOLOJİSİ SANAT SARACİYE TASARIMI VE ÜRETİMİ SATIŞ VE REKLAM YÖNETİMİ SATIŞ YÖNETİMİ SAVUNMA VE GÜVENLİK SAZ TAMİR
SEBZE ÜRETİMİ SEKRETERLİK SELÜLOZ VE KAĞIT TEKNOLOJİSİ SELÜLOZ VE KAĞITÇILIK SERACILIK SERACILIK VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ SERACILIK-BUDAMA VE AŞILAMA SERAMİK SERAMİK VE CAM SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK SERİGRAFİ SERMAYE PİYASASI VE BORSA SEVK VE İDARE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ SEYAHAT VE TUR İŞLETMECİLİĞİ / SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TUR İŞLETMECİLİĞİ SEYAHAT VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ SIHHİ TESİSAT SIHHİ TESİSAT VE DOĞALGAZ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SİGORTACILIK SİLAH SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK SOĞUTMA TESİSATÇILIĞI / SOĞUTMA TESİSATI SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA SONDAJ TEKNOLOJİSİ SONDAJCILIK SOSYAL BİLİMLER SOSYAL GÜVENLİK SOSYAL HİZMETLER SPOR YÖNETİMİ SU ÜRÜNLERİ SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ SUALTI SUALTI TEKNOLOJİSİ / SU ALTI TEKNOLOJİSİ SUBTROPİK İKLİM BİTKİLERİ SUBTROPİKAL BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ SULAMA TEKNOLOJİSİ 8566 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ SÜT HAYVANCILIĞI SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI SÜT VE ÜRÜNLERİ SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE BAĞCILIK ŞEKER TEKNOLOJİSİ TAHIL ÇİFTLİĞİ TAHRİBATSIZ MUAYENE TAKI TASARIMI VE SÜS TAŞLARI İŞLEMECİLİĞİ TAKI VE EL SANATLARI TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO TARIM TARIM ALET VE MAKİNELERİ TARIM İŞLETMECİLİĞİ TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA VE DEPOLANMASI TARIM MAKİNALARI / TARIM MAKİNELERİ TARIM TEKNOLOJİSİ TARIM ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI TARIM ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE DEPOLANMASI TARIMSAL İŞLETMECİLİK TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK TARIMSAL LABORATUVAR TARIMSAL PAZARLAMA TARIMSAL SULAMA TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİ TARIMSAL ÜRÜNLER MUHAFAZA VE DEPOLAMA TEKNOLOJİSİ TARLA BİTKİLERİ
TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TAŞ İŞLEMECİLİĞİ TAŞ VE METAL İŞLEMECİLİĞİ TAVUKÇULUK TEKNİK SERAMİK TEKSTİL TEKSTİL BASKI 1325 TEKSTİL DOKUMA 1326 TEKSTİL İPLİKÇİLİK 9250 TEKSTİL TASARIMI 9019 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 9252 TEKSTİL ÜRÜNLERİ TASARIMI 8569 TEKSTİL VE HALI MAKİNELERİ TELEKOMÜNİKASYON TELEVİZYON VE RADYO PROGRAMCILIĞI TELEVİZYON YAPIM VE YÖNETİMİ 4364 TERMİK MOTORLAR VE OTOMOBİL 8570 TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ 8571 TERMİK SANTRALLERDE ENERJİ ÜRETİMİ 1328 TESİSAT TEKNOLOJİSİ 9494 TESVİYE 1329 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 9086 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ TIBBİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ / TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ TIBBİ LABORATUVAR TIBBİ MÜMESSİLLİK VE PAZARLAMA TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER TİCARET VE YÖNETİM TOHUMCULUK TOPLUM SAĞLIĞI TURİST REHBERLİĞİ TURİZM TURİZM ANİMASYONU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK TURİZM OTEL YÖNETİCİLİĞİ / TURİZM VE OTEL YÖNETİCİLİĞİ TURİZM REHBERLİĞİ TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE OTELCİLİK / TURİZM-OTELCİLİK TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ TURİZM YÖNETİMİ TURİZM, KONAKLAMA VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURUNÇGİL TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ TÜTÜN TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İŞLEMECİLİĞİ UÇAK ELEKTRİĞİ UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ UÇAK ELEKTRONİĞİ UÇAK GÖVDE BAKIM UÇAK GÖVDESİ UÇAK MOTORU UÇAK TEKNOLOJİSİ UÇAK YER DESTEK SİSTEMLERİ UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ
ULAŞTIRMA ULAŞTIRMA VE OTOMOTİV ULAŞTIRMA VE TRAFİK HİZMETLERİ ULUSLARARASI LOJİSTİK ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ ULUSLARARASI TİCARET ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ UN ÜRETİM TEKNOLOJİSİ UN VE UNLU MAMULLER TEKNOLOJİSİ UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK UYGULAMALI İNGİLİZCE VE REHBERLİK UYGULAMALI İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK UYGULAMALI İSPANYOLCA VE ÇEVİRMENLİK UYGULAMALI İSPANYOLCA-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK UYGULAMALI RUSÇA VE ÇEVİRMENLİK UYGULAMALI RUSÇA-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK UYGULAMALI TAKI TEKNOLOJİSİ ÜRETİMDE KALİTE KONTROL VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ VURMALI ÇALGILAR WEB TASARIMI VE KODLAMA WEB TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA YAĞ ENDÜSTRİSİ YALITIM TEKNOLOJİSİ YAPI YAPI DEKORU YAPI DENETİM YARDIMCILIĞI YAPI DENETİMİ YAPI DONATIM TEKNOLOJİSİ YAPI İNŞAAT YAPI RESSAMLIĞI YAPI TEKNOLOJİSİ YAPI TESİSAT TEKNOLOJİSİ YAPI YALITIM TEKNOLOJİSİ YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ YAŞLI BAKIMI YAŞLI HİZMETLERİ BAKIMI YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ YAT KAPTANLIĞI YAT VE TEKNE YAPIMI YATÇILIK VE YAT İŞLETMECİLİĞİ YAYLI SAZLAR YAPIM ONARIM 1349 YEM TEKNOLOJİSİ VE HAYVAN BESLEME YEMEK PİŞİRME TEKNİKLERİ YER HİZMETLERİ YEREL YÖNETİMLER YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ / YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİM ZEYTİN ENDÜSTRİSİ ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ZEYTİNCİLİK VE ZEYTİN İŞLEME TEKNOLOJİSİ
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