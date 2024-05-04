Bakan Yusuf Tekin'den branş ve kontenjan dağılımıyla ilgili açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Öğretmen atama takvimiyle ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimiyle ilgili konuştu. Tekin, branş ve kontenjan dağılımıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte öğretmen atama takviminde son durum...
Öğretmen atamalarının bu yılki takvimine yönelik araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan öğretmen atama duyurusunu bekleyen öğretmen adayları, bu yıl kaç bin kişinin atanacağını merak ediyor. Takvimle birlikte sürecin ayrıntıları netleşecek.