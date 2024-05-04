Bakan Yusuf Tekin'den branş ve kontenjan dağılımıyla ilgili açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atama takvimiyle ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimiyle ilgili konuştu. Tekin, branş ve kontenjan dağılımıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte öğretmen atama takviminde son durum...

Bakan Yusuf Tekin'den branş ve kontenjan dağılımıyla ilgili açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? - 1

Öğretmen atamalarının bu yılki takvimine yönelik araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan öğretmen atama duyurusunu bekleyen öğretmen adayları, bu yıl kaç bin kişinin atanacağını merak ediyor. Takvimle birlikte sürecin ayrıntıları netleşecek.

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Bakan Yusuf Tekin'den branş ve kontenjan dağılımıyla ilgili açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? - 2

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı A Haber canlı yayınında, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve kontenjan sorularına açıklık getirdi.

Bakan Yusuf Tekin'den branş ve kontenjan dağılımıyla ilgili açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? - 3

KABİNE TOPLANTISINI İŞARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ne kadar öğretmen atanacağına ilişkin soru üzerine, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıktan sonra, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın nihai kanaatini aldıktan sonra da açıklamasını yapacağız." diye konuştu.

Bakan Yusuf Tekin'den branş ve kontenjan dağılımıyla ilgili açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? - 4

EŞİT DERECEDE YAPILMASI İÇİN YAZILIM GELİŞTİRİLDİ

130'a yakın farklı branşta atama yaptıklarına dikkati çeken Tekin, her branşın eşit derecede önemli olduğuna işaret etti.

Bakan Yusuf Tekin'den branş ve kontenjan dağılımıyla ilgili açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? - 5

Branşlardaki atamaların adil bir biçimde yapılması için otomatik yazılım geliştirdiklerini belirten Tekin, "Hiçbir endişeleri olmasın. Tamamen objektif, eşit, adil bir biçimde branş dağılımını tanımlayacağız. Zaten şu anda hazır. Hemen karar alınır alınmaz branş dağılımını açıklayıp süreci başlatacağız." dedi.

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