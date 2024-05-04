Bakan Yusuf Tekin'den branş ve kontenjan dağılımıyla ilgili açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Branşlardaki atamaların adil bir biçimde yapılması için otomatik yazılım geliştirdiklerini belirten Tekin, "Hiçbir endişeleri olmasın. Tamamen objektif, eşit, adil bir biçimde branş dağılımını tanımlayacağız. Zaten şu anda hazır. Hemen karar alınır alınmaz branş dağılımını açıklayıp süreci başlatacağız." dedi.