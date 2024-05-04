YDS sınav ve başvuru takvimi: 2024-YDS/2 başvuruları ne zaman?
2024'ün ilk YDS oturumuna ait sonuçların açıklanmasıyla istedikleri puanı elde edemeyen ya da yeniden puan almak isteyen adaylar, bu yılki ikinci oturumun başvuru ve sınav tarihini sorgulamaya başladı. Peki, 2024-YDS/2 başvuruları ne zaman?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ilkbahar dönemi sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24 Mart'ta uygulanan 2024-YDS/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Tüm gözler şimdi bu yılki ikinci YDS oturumunda olacak. İşte, 2024-YDS/2 takvimi...