20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? MEB sözlü sınav tarihlerini paylaştı
Öğretmen ataması başvuru süreci ardından gözler mülakat tarihlerine çevrildi. Başvuru şartlarını sağlayan ve gerekli işlemleri doğru bir şekilde gerçekleştiren adaylar, sözlü sınavlara katılmaya hak kazanacak. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak?
Öğretmen ataması mülakatları için geri sayım başladı. MEB 2O bin öğretmen ataması sözlü sınavları 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.