20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? MEB sözlü sınav tarihlerini paylaştı

Öğretmen ataması başvuru süreci ardından gözler mülakat tarihlerine çevrildi. Başvuru şartlarını sağlayan ve gerekli işlemleri doğru bir şekilde gerçekleştiren adaylar, sözlü sınavlara katılmaya hak kazanacak. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? MEB sözlü sınav tarihlerini paylaştı - 1

Öğretmen ataması mülakatları için geri sayım başladı. MEB 2O bin öğretmen ataması sözlü sınavları 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

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20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? MEB sözlü sınav tarihlerini paylaştı - 2

ÖĞRETMEN ATAMASINDA SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

20 bin öğretmen ataması sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? MEB sözlü sınav tarihlerini paylaştı - 3

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları
onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? MEB sözlü sınav tarihlerini paylaştı - 4

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.

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