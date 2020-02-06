2020 YKS başvuruları başladı (YKS tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?)

YKS başvuru ücretleri

Bu yıl ki sınav ücretleri ise şöyle:

*Sadece TYT’ye girecek adaylar 70,00 TL,

* TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 140,00 TL,

*TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 210,00 TL yatıracaklar.