2020 YKS başvuruları başladı (YKS tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?)

21 Haziran'da gerçekleşecek olan YKS için başvurular başladı. 6 Şubatta başlayan başvurular 3 Mart'ta sona eriyor. 2020 YKS ücreti ne kadar, sınavlar ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat'ta başladı.

Başvurular 3 Mart'ta sona eriyor.

Üç oturumda gerçekleşen YKS 20-21 Haziran 2020'de yapılacak olan sınav için öğrenciler https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da başvuru merkezlerinden bireysel olarak başvuru yapabilecekler.

YKS başvuru ücretleri

Bu yıl ki sınav ücretleri ise şöyle:

*Sadece TYT’ye girecek adaylar 70,00 TL,
* TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 140,00 TL,
*TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 210,00 TL yatıracaklar.

2020 YKS'ye 'alyans' ve 'piercing' ayarı

Önceki yıllarda sınava girişte yüzük ve küpe yasağı uygulayıp alyansa izin veren ÖSYM bu yıl sadece halka alyansa izin verecek. Geçen yıl sınava basit piercing ile girmeye izin veren ÖSYM, basit piercing’i de “taşsız, metal top veya sivri uçlu” olarak tanımladı.
Üniversite adaylarına, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.

ÖSYM'nin yayınladığı YKS 2020 kılavuzuna bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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