2020 YKS başvuruları başladı (YKS tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat'ta başladı.
Başvurular 3 Mart'ta sona eriyor.
Üç oturumda gerçekleşen YKS 20-21 Haziran 2020'de yapılacak olan sınav için öğrenciler https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da başvuru merkezlerinden bireysel olarak başvuru yapabilecekler.
Bu yıl ki sınav ücretleri ise şöyle:
*Sadece TYT’ye girecek adaylar 70,00 TL,
* TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 140,00 TL,
*TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 210,00 TL yatıracaklar.
2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.
ÖSYM'nin yayınladığı YKS 2020 kılavuzuna bağlantıdan ulaşabilirsiniz.