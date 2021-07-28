2021 YKS birincileri başarıya nasıl ulaştıklarını anlattı

"KİMSE KENDİNİ PUANIYLA TANIMLAMASIN"

AYT eşit ağırlıkta Türkiye birincisi olan Melike Demirbağ, salgınla mücadele sürecinde canlı derslerin ve öğretmenleriyle iletişiminin kendisi için çok faydalı olduğunu söyledi.

Konya Pema Koleji Fen Lisesi'nden mezun olan 18 yaşındaki Demirbağ, elde ettiği birincilikle çok mutlu olduğunu ifade etti.