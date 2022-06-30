2022 LGS sonuçları açıklandı | LGS sonuç sorgulama ekranı (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları)

Haberler - ntv.com.tr 30.06.2022 - 08:44 | Son Güncelleme : 30.06.2022 - 08:55
MEB, 5 Haziran'da uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıkladı.
LGS kapsamındaki merkezi sınava katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı, öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'u, 400-500 puan aralığında yer aldı.
Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.
Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.
Sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.
Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.
Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS kılavuzu için araştırmalar devam ederken Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi 2021 taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları ile yüzdelik dilimlerine dair merak edilenler...
GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU)
İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH)
KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ)
KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ)
ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY)
ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH)
CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH)
HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR)
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY)
YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (BEYLİKDÜZÜ)
PROF. DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ - (SİLİVRİ)
VEFA LİSESİ (FATİH)
ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER)
ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH)
BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - İngilizce (KARTAL)
BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)
PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH)
YÜKSEL- İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (KARTAL)
SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)
HAYDARPAŞA LİSESİ (ÜSKÜDAR)
VELİDEBAĞ FEN LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)
KADİR HAS ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)
ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
2022 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri,lgs taban puanları 2022,LGS-MEB,2022 LGS Lise Taban Puanları ,2022 İllere Lise Puanları,2021 LGS Yerleştirme sonuçları
2022 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri,lgs taban puanları 2022,LGS-MEB,2022 LGS Lise Taban Puanları ,2022 İllere Lise Puanları,2021 LGS Yerleştirme sonuçları