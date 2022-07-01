2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları)

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS 2022 sonuçlarını açıkladı. Sonuçların açıklanmasının ardından LGS sınavına giren öğrenciler liselerin yüzdelik dilim ve kontenjanlarını araştırıyorlar. İşte MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları hakkında merak edilenler...

Haberler - ntv.com.tr 01.07.2022 - 13:30

2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 1

MEB, 5 Haziran'da uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları ve LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı. tercihleri 4-20 Temmuz'da yapılacak, yerleştirme sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınava katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı, öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'u, 400-500 puan aralığında yer aldı.

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2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 2

EN YOĞUN PUAN ARALIĞI

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.

2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 3

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

Sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.

 Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 4

YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 5

Milli Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS kılavuzu için araştırmalar devam ederken Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi 2021 taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları ile yüzdelik dilimlerine dair merak edilenler...

2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 6

İSTANBUL'DAKİ LİSELERİN 2021-2022 DÖNEMİ TABAN VE TAVAN PUANLARI İLE YÜZDELİK DİLİMLERİ

GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU)

  • Kontenjan: 100
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,01
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,01

İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 180
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,06
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,01

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ)

  • Kontenjan: 120
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,11

2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 7

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ)

  • Kontenjan: 60
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY)

  • Kontenjan: 150
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,2
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 150
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,25
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,01

2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 8

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 180
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,34
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,06

HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR)

  • Kontenjan: 120
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,46
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY)

  • Kontenjan: 240
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,7
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,11

2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 9

YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (BEYLİKDÜZÜ)

  • Kontenjan: 120
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,84
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,26

PROF. DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ - (SİLİVRİ)

  • Kontenjan: 150
  • En yüksek yüzdelik dilim: 2,29
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,63

VEFA LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 150
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,26
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,32

2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 10

ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER)

  • Kontenjan: 150
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,29
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,34

ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 150
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,3
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,09

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - İngilizce (KARTAL)

  • Kontenjan: 120
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,37
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,39

2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 11

BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

  • Kontenjan: 150
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,47
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,6

PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 180
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,5
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,3

YÜKSEL- İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (KARTAL)

  • Kontenjan: 150
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,93
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,25

2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 12

SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

  • Kontenjan: 150
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,11

HAYDARPAŞA LİSESİ (ÜSKÜDAR)

  • Kontenjan: 180
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,04
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,34

VELİDEBAĞ FEN LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

  • Kontenjan: 150
  • En yüksek yüzdelik dilim: 2,6
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,46

2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 13

ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)

  • Kontenjan: 150
  • En yüksek yüzdelik dilim: 3,27
  • En düşük yüzdelik dilim: 1,66

KADİR HAS ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)

  • Kontenjan: 180
  • En yüksek yüzdelik dilim: 3,49
  • En düşük yüzdelik dilim: 1,41

ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

  • Kontenjan: 120
  • En yüksek yüzdelik dilim: 4,19
  • En düşük yüzdelik dilim: 1,82

2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 14

İL İL LİSELERİN 2021-2022 DÖNEMİ TABAN VE TAVAN PUANLARI İLE YÜZDELİK DİLİMLERİ

2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 15
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 16
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 17
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 18
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 19
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 20
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 21
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 22
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 23
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 24
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 25
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 26
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 27
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 28
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 29
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 30
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 31
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 32
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 33
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 34
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 35
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 36
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 37
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 38
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 39
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 40
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 41
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 42
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 43
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 44
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 45
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 46
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 47
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 48
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 49
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 50
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 51
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 52
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 53
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 54
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 55

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2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 56
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 57
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 58
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 59
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 60
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 61
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 62
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 63
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 64
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 65
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 66
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 67
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 68
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 69
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 70
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 71
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 72
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 73
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 74
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 75
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 76
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 77
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 78
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 79
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 80
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 81
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 82
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 83
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 84
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 85
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 86
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 87
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 88
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 89
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 90
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 91
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 92
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 93
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 94
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 95
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 96
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 97
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 98
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 99
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 100
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 101
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 102
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 103
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 104
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 105
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 106
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 107
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 108
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 109
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 110
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 111
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 112
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 113
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 114
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 115
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 116
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 117
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 118
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 119
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 120
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 121
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 122
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 123

2022 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri,lgs taban puanları 2022,LGS-MEB,2022 LGS Lise Taban Puanları ,2022 İllere Lise Puanları,2021 LGS Yerleştirme sonuçları

2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 124
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 125
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 126
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 127
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 128
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 129
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 130
2022 LGS tercih kılavuzu | LGS başvuru tarihleri ne zaman? (MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları) - 131

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