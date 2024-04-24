KPSS başvuruları 2024: KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM KPSS takvimi belli oldu
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvurularının ne zaman yapılacağı, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen memur adayları tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2024 KPSS sınavı öncesinde gözler KPSS lisans başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak?
2024 KPSS lisans sınavı başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamuda görev almak için KPSS sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da başvuruların başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak?