KPSS başvuruları 2024: KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM KPSS takvimi belli oldu

2024 KPSS lisans sınavı başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamuda görev almak için KPSS sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da başvuruların başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak?