KPSS başvuruları 2024: KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM KPSS takvimi belli oldu

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvurularının ne zaman yapılacağı, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen memur adayları tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2024 KPSS sınavı öncesinde gözler KPSS lisans başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS başvuruları 2024: KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM KPSS takvimi belli oldu - 1

2024 KPSS lisans sınavı başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamuda görev almak için KPSS sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da başvuruların başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

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KPSS başvuruları 2024: KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM KPSS takvimi belli oldu - 2

2024 KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS başvuruları 2024: KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM KPSS takvimi belli oldu - 3

2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS başvuruları 2024: KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM KPSS takvimi belli oldu - 4

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ

KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

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