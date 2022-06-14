2022 YKS, hafta sonu yapılacak (TYT kaç dakika sürecek?)

BAZI PROGRAMLARDAKİ "BAŞARI SIRASI KOŞULU" UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanması sürecek.

Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 100 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.



GEÇEN YILIN TYT PUANLARININ KULLANIMINDA SON YIL



2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2021-TYT puanını 2022-YKS yerleştirmelerinde kullanabilecekler, ancak bu adayların 2022-YKS'ye başvuru yapmış olmaları gerekiyor. 2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar, 2022 YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecek. Ancak 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.



T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.



