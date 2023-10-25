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2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla İstanbul'da eğitim alan lisans öğrencilerine yıllık burs yardımında bulunuyor. Söz konusu burslar için başvuru süreci geride kaldı. Gözler şimdi İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağında. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2023-2024 eğitim öğretim yılında İBB burslarından binlerce öğrenci yararlanacak. İBB, öğrencilere üç parça halinde burs yardımında bulunacak. Başvuruların bitmesinin ardından şimdi ise sonuçlar hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçlarında son durum...

EĞİTİM HABERLERİ

2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçları aralık ayında ilan edilmişti.

Bu yıl da benzer şekilde sonuçların aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

Resmi kurum ya da kişilerden bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

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