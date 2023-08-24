2023-2024 KYK yurt ücretleri açıklandı: KYK yurt ücreti bu yıl ne kadar oldu?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının fiyatları2023-2024 öğretim yılının başlamasına az bir süre kala belli oldu. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Yurt ücretleri odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. Peki, KYK yurt ücreti bu yıl ne kadar oldu?

2023-2024 KYK yurt ücretleri açıklandı: KYK yurt ücreti bu yıl ne kadar oldu? - 1

Bu yıl ilk kez üniversiteli olan adayların KYK yurt başvuruları bekleniyor. KYK yurt başvuru tarihi beklenirken bir yandan da güncel yurt ücretlerinin ne kadar olduğu merak konusuydu. Yeni dönem KYK yurt ücretleri belli oldu.

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2023-2024 KYK yurt ücretleri açıklandı: KYK yurt ücreti bu yıl ne kadar oldu? - 2

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor. Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.



2023-2024 KYK yurt ücretleri açıklandı: KYK yurt ücreti bu yıl ne kadar oldu? - 3

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

2023-2024 KYK yurt ücretleri açıklandı: KYK yurt ücreti bu yıl ne kadar oldu? - 4

KAYIT ÜCRETİ YATIRILDIKTAN SONRA NE YAPILMALI?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

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