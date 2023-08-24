2023-2024 KYK yurt ücretleri açıklandı: KYK yurt ücreti bu yıl ne kadar oldu?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının fiyatları2023-2024 öğretim yılının başlamasına az bir süre kala belli oldu. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Yurt ücretleri odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. Peki, KYK yurt ücreti bu yıl ne kadar oldu?
Bu yıl ilk kez üniversiteli olan adayların KYK yurt başvuruları bekleniyor. KYK yurt başvuru tarihi beklenirken bir yandan da güncel yurt ücretlerinin ne kadar olduğu merak konusuydu. Yeni dönem KYK yurt ücretleri belli oldu.