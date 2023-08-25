2023 DGS TERCİHLERİ: DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? 2023 DGS tercihleri ne zaman?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) bu yılki tercih etabı, sonuçların ardından gündeme geldi. İşte, 2023 ÖSYM DGS tercih kılavuzu ve tercih takvimine dair bilgiler...