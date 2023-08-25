2023 DGS TERCİHLERİ: DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? 2023 DGS tercihleri ne zaman?
DGS tercih kılavuzu ön lisans öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) organize ettiği 2023 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların ilan edilmesinin hemen ardından gözler 2023 DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, şimdi ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasını bekliyor. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? 2023 DGS tercihleri ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) bu yılki tercih etabı, sonuçların ardından gündeme geldi. İşte, 2023 ÖSYM DGS tercih kılavuzu ve tercih takvimine dair bilgiler...