2023 DGS TERCİHLERİ: DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? 2023 DGS tercihleri ne zaman?

DGS tercih kılavuzu ön lisans öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) organize ettiği 2023 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların ilan edilmesinin hemen ardından gözler 2023 DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, şimdi ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasını bekliyor. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? 2023 DGS tercihleri ne zaman?

2023 DGS TERCİHLERİ: DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? 2023 DGS tercihleri ne zaman? - 1


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) bu yılki tercih etabı, sonuçların ardından gündeme geldi. İşte, 2023 ÖSYM DGS tercih kılavuzu ve tercih takvimine dair bilgiler...

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2023 DGS TERCİHLERİ: DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? 2023 DGS tercihleri ne zaman? - 2

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı belli değil.

Tercihlerin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaklaşık 7 gün boyunca "http://ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

2023 DGS TERCİHLERİ: DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? 2023 DGS tercihleri ne zaman? - 3

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2023 DGS TERCİHLERİ: DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? 2023 DGS tercihleri ne zaman? - 4
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