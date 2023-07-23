2023 KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS soruları ve cevapları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl uygulanan KPSS'de bu yılın lisans oturumları için maraton başladı. Sınava girenlere Genel Yetenek testinde 60, Genel Kültür testinde 60 soru soruldu ve yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Peki, KPSS soruları yayımlandı mı?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, bugün düzenlenen Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu ile başladı.
Oturumların geride kalması ile şimdi de cevap anahtarları adayların gündeminde. Yayımlanacak cevap anahtarları ile doğru/yanlış sayılarını öğrenecek memur adayları, ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, 2023 KPSS soru ve cevaplarında son durum...