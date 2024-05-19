2024 1. dönem TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı? TUS tercihleri ne zaman başlayacak?
TUS tercih tarihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. ÖSYM tarafından organize edilen söz konusu sınavın sonuçlarına göre, yerleştirme başvuruları başlayacak. 2024-TUS tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 1. dönem TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Bu yılın ilk Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercih tarihleri için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu ile 2024-TUS tercih tarihleri belli olacak. İşte, TUS tercihleri hakkında son bilgiler...