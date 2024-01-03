2024 ALES/1 başvuru ve sınav tarihi: ALES başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından bu yıl üç defa düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024 ALES) için bekleyiş devam ediyor. Sınav başvurularını bekleyen adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da ALES takvimini sorguluyor. İşte, ALES/1 ALES/2 ALES/3 sınav ve başvuru tarihleri...