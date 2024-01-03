2024 ALES/1 başvuru ve sınav tarihi: ALES başvuruları ne zaman başlayacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile akademik kariyerlerine başlamak isteyen birçok kişi, bu sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. ÖSYM geçtiğimiz haftalarda ALES 2024 takvimini yayımlamıştı. Peki, 2024 ALES/1 ne zaman yapılacak?
ÖSYM tarafından bu yıl üç defa düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024 ALES) için bekleyiş devam ediyor. Sınav başvurularını bekleyen adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da ALES takvimini sorguluyor. İşte, ALES/1 ALES/2 ALES/3 sınav ve başvuru tarihleri...