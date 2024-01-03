2024 ALES/1 başvuru ve sınav tarihi: ALES başvuruları ne zaman başlayacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile akademik kariyerlerine başlamak isteyen birçok kişi, bu sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. ÖSYM geçtiğimiz haftalarda ALES 2024 takvimini yayımlamıştı. Peki, 2024 ALES/1 ne zaman yapılacak?

2024 ALES/1 başvuru ve sınav tarihi: ALES başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

ÖSYM tarafından bu yıl üç defa düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024 ALES) için bekleyiş devam ediyor. Sınav başvurularını bekleyen adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da ALES takvimini sorguluyor. İşte, ALES/1 ALES/2 ALES/3 sınav ve başvuru tarihleri...

EĞİTİM HABERLERİ

2024 ALES/1 başvuru ve sınav tarihi: ALES başvuruları ne zaman başlayacak? - 2

ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.

2024 ALES/1 başvuru ve sınav tarihi: ALES başvuruları ne zaman başlayacak? - 3

ALES/1 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

2024 ALES/1 başvuru ve sınav tarihi: ALES başvuruları ne zaman başlayacak? - 4

ALES/2 TAKVİMİ

ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

2024 ALES/1 başvuru ve sınav tarihi: ALES başvuruları ne zaman başlayacak? - 5

ALES/3 TAKVİMİ

ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.

Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

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