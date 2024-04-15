2024-ALES/1 ne zaman yapılacak? ALES sınav tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yapılacak bu yılın ilk ALES oturumuna geri sayım başladı. Yılda iki yada üç kez düzenlenen ALES'in bu yılki ilk oturumuna kısa bir süre kaldı. Adaylar sınava katılım sağlayacakları merkezleri ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebiliyor. Peki, 2024-ALES/1 ne zaman yapılacak?
2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, (2024-ALES/1) akademik kariyer hedefleyen on binlerce lisans mezununun gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde başvurularını yapan adaylar şimdi ise sınav tarihine odaklandı. Öte yandan sınav giriş yerleri de adayların erişimine açılmıştı. İşte, ALES sınav tarihi...