2024 ALES TAKVİMİ: 2024 ALES sınavları ne zaman? ALES-1 başvurusu ne zaman başlayacak?
ÖSYM tarafından gelecek yıl üç defa düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024 ALES) için bekleyiş devam ediyor. Sınav başvurularını bekleyen adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da ALES takvimini sorguluyor. Peki, 2024 ALES/1 ne zaman yapılacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile akademik kariyerlerine başlamak isteyen birçok kişi, bu sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. ÖSYM geçtiğimiz günlerde ALES 2024 takvimini yayımlamıştı. İşte, ALES/1 ALES/2 ALES/3 sınav ve başvuru tarihleri...