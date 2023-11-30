2024 ALES TAKVİMİ: 2024 ALES sınavları ne zaman? ALES-1 başvurusu ne zaman başlayacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile akademik kariyerlerine başlamak isteyen birçok kişi, bu sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. ÖSYM geçtiğimiz günlerde ALES 2024 takvimini yayımlamıştı. İşte, ALES/1 ALES/2 ALES/3 sınav ve başvuru tarihleri...