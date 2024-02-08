2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB'in verdiği tarih

2024 BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı, yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavının yapılacağı tarihler belli oldu. Peki, 2024 yılında BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB'in verdiği tarih - 1

BİLSEM sınavının 2024 tarihi, çocuklarının eğitimi için sorgulama yapan velilerin araştırdığı konu oldu. Başarılı olmaları halinde, özel yetenekleri bulunan alanlarda eğitim görecek olan öğrenciler, bakanlığın oluşturacağı sınıflarda eğitim görecek. İşte, 2024 BİLSEM takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB'in verdiği tarih - 2

2024 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

Öğrenciler 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme sınavına alınacak.

2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB'in verdiği tarih - 3

2024 BİLSEM BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ GERİDE KALDI


Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 8-19 Ocak 2024 arasında tamamlandı.

Öğrenciler 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 arasında yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

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