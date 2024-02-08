2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB'in verdiği tarih
2024 BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı, yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavının yapılacağı tarihler belli oldu. Peki, 2024 yılında BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?
BİLSEM sınavının 2024 tarihi, çocuklarının eğitimi için sorgulama yapan velilerin araştırdığı konu oldu. Başarılı olmaları halinde, özel yetenekleri bulunan alanlarda eğitim görecek olan öğrenciler, bakanlığın oluşturacağı sınıflarda eğitim görecek. İşte, 2024 BİLSEM takvimi...