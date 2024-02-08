2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB'in verdiği tarih

BİLSEM sınavının 2024 tarihi, çocuklarının eğitimi için sorgulama yapan velilerin araştırdığı konu oldu. Başarılı olmaları halinde, özel yetenekleri bulunan alanlarda eğitim görecek olan öğrenciler, bakanlığın oluşturacağı sınıflarda eğitim görecek. İşte, 2024 BİLSEM takvimi...



