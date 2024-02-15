2024 DGS başvurusu ne zaman? DGS ne zaman yapılacak?
Üniversitelerde aldıkları önlisans eğitimini lisans eğitimini tamamlama hayali kuran adayların katılım sağladığı ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) bu yılki tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, DGS ne zaman yapılacak? 2024 DGS başvurusu ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) tarihi için açıklama geldi. ÖSYM takvimine göre, DGS başvuruları mayıs ayında alınacak. İşte, 2024 DGS oturum ve başvuru tarihleri...