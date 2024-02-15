2024 DGS başvurusu ne zaman? DGS ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) tarihi için açıklama geldi. ÖSYM takvimine göre, DGS başvuruları mayıs ayında alınacak. İşte, 2024 DGS oturum ve başvuru tarihleri...