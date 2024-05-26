2024 DGS geç başvuru takvimi: DGS geç başvurusu ne zaman?

DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 DGS geç başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle belli oldu.



Buna göre; DGS geç başvuruları 28 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.