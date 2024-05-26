2024 DGS geç başvuru takvimi: DGS geç başvurusu ne zaman?
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları sona erdi. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvurularının sona ermesi ile başvuruları kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı olacak. Peki, 2024 DGS geç başvurusu ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak sınav için başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona erdi. Çeşitli nedenlerle bu tarihi kaçıran adaylar, geç başvuru gününe dair ayrıntılara odaklandı. İşte, 2024 DGS geç başvuru takvimi...