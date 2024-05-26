2024 DGS geç başvuru takvimi: DGS geç başvurusu ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları sona erdi. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvurularının sona ermesi ile başvuruları kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı olacak. Peki, 2024 DGS geç başvurusu ne zaman?

2024 DGS geç başvuru takvimi: DGS geç başvurusu ne zaman? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak sınav için başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona erdi. Çeşitli nedenlerle bu tarihi kaçıran adaylar, geç başvuru gününe dair ayrıntılara odaklandı. İşte, 2024 DGS geç başvuru takvimi...

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2024 DGS geç başvuru takvimi: DGS geç başvurusu ne zaman? - 2

DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 DGS geç başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle belli oldu.

Buna göre; DGS geç başvuruları 28 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

2024 DGS geç başvuru takvimi: DGS geç başvurusu ne zaman? - 3

GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

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