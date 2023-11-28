2024 DGS SINAV TAKVİMİ: DGS ne zaman yapılacak? 2024 DGS başvurusu ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) tarihi için açıklama geldi. ÖSYM takvimine göre, DGS başvuruları mayıs ayında alınacak. Peki, 2024 DGS ne zaman yapılacak?

2024 DGS SINAV TAKVİMİ: DGS ne zaman yapılacak? 2024 DGS başvurusu ne zaman? - 1

Üniversitelerde aldıkları önlisans eğitimini lisans eğitimini tamamlama hayali kuran adayların katılım sağladığı ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. İşte, 2024 DGS oturum ve başvuru tarihleri...

EĞİTİM HABERLERİ

2024 DGS SINAV TAKVİMİ: DGS ne zaman yapılacak? 2024 DGS başvurusu ne zaman? - 2

2024 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS başvuru ve geç başvuru tarihleri belli oldu.

2024 DGS başvuruları 10 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek.

Geç başvurular ise 28 Mayıs'ta alınacak.

2024 DGS SINAV TAKVİMİ: DGS ne zaman yapılacak? 2024 DGS başvurusu ne zaman? - 3

2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER