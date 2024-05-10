2024 İOKBS sonuç tarihi: İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Nisan ayında gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının sonuçları mayıs ayında ilan edilecek. Peki, İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 İOKBS sonuç tarihi: İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sürecini geride bırakan adayların gündeminde sonuçlar var.

EĞİTİM HABERLERİ

2024 İOKBS sonuç tarihi: İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

MEB SONUÇ TARİHİNİ PAYLAŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

2024 İOKBS sonuç tarihi: İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

2024 İOKBS sonuç tarihi: İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

2024 İOKBS sonuç tarihi: İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 5

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

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