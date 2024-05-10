2024 İOKBS sonuç tarihi: İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.