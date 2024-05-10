2024 İOKBS sonuç tarihi: İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Nisan ayında gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının sonuçları mayıs ayında ilan edilecek. Peki, İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sürecini geride bırakan adayların gündeminde sonuçlar var.