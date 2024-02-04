2024 KPSS Lisans başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS Lisans oturumları başvuru ve sınav takvimi

Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) lisans başvurularının ne zaman yapılacağı, memur olabilme hayaliyle sınava hazırlanan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu. İşte, KPSS Lisans oturumları başvuru ve sınav takvimi...