2024 KPSS Lisans başvuruları ne zaman? KPSS Lisans oturum tarihleri
2024 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adayların katılım sağlayacağı KPSS sınavları için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS lisans sınavı başvuruları ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) lisans başvurularının ne zaman yapılacağı, memur olabilme hayaliyle sınava hazırlanan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu.