2024 KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS Lisans-Ortaöğrenim-Önlisans başvuru ve sınav takviminde son durum

KPSS LİSANS OTURUMLARI NE ZAMAN?

KPSS'nin 2024 Lisans oturumlarının uygulama ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı.



Söz konusu tarihlerin, ÖSYM tarafından ilan edilecek 2024 sınav takvimi ile kesinlik kazanması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.