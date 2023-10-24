2024 KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS Lisans-Ortaöğrenim-Önlisans başvuru ve sınav takviminde son durum
2024 KPSS oturumlarına dair araştırmalar yeni yıl öncesi yoğunlaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği sınav için başvurularını yapmak isteyen memur adayları, sınavların yapılacağı tarihe ve başvuru sürecine odaklanmış durumda. Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran vatandaşların katılım sağlayacağı, KPSS oturumları için süreç takvimi yakın zaman sonra netleşecek. Peki, 2024 KPSS ne zaman yapılacak?
Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce lisans, önlisans ve ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşın başvuru yapacağı 2024 KPSS oturumları için araştırmalar hız kazandı. İşte, KPSS Lisans-Ortaöğrenim-Önlisans başvuru ve sınav takviminde son durum...