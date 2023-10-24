Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

2024 KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS Lisans-Ortaöğrenim-Önlisans başvuru ve sınav takviminde son durum

2024 KPSS oturumlarına dair araştırmalar yeni yıl öncesi yoğunlaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği sınav için başvurularını yapmak isteyen memur adayları, sınavların yapılacağı tarihe ve başvuru sürecine odaklanmış durumda. Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran vatandaşların katılım sağlayacağı, KPSS oturumları için süreç takvimi yakın zaman sonra netleşecek. Peki, 2024 KPSS ne zaman yapılacak?

2024 KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS Lisans-Ortaöğrenim-Önlisans başvuru ve sınav takviminde son durum - 1

Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce lisans, önlisans ve ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşın başvuru yapacağı 2024 KPSS oturumları için araştırmalar hız kazandı. İşte, KPSS Lisans-Ortaöğrenim-Önlisans başvuru ve sınav takviminde son durum...

EĞİTİM HABERLERİ

2024 KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS Lisans-Ortaöğrenim-Önlisans başvuru ve sınav takviminde son durum - 2

KPSS LİSANS OTURUMLARI NE ZAMAN?

KPSS'nin 2024 Lisans oturumlarının uygulama ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Söz konusu tarihlerin, ÖSYM tarafından ilan edilecek 2024 sınav takvimi ile kesinlik kazanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2024 KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS Lisans-Ortaöğrenim-Önlisans başvuru ve sınav takviminde son durum - 3

KPSS ÖNLİSANS OTURUMU NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavları 2 yılda bir düzenlenmektedir. Adaylar puanlarıyla 2 yıl boyunca açılan kadrolara başvuru yapabilir.

KPSS önlisans sınavı geçtiğimiz yıl (2022) yapıldığından bu yıl organize edilemeyecek. Bir sonraki oturum 2024 yılında ÖSYM tarafından yapılacak.

KPSS önlisans oturumunun gelecek yılki takvimine dair bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

2024 KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS Lisans-Ortaöğrenim-Önlisans başvuru ve sınav takviminde son durum - 4

LİSE KPSS NE ZAMAN?

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.

KPSS Ortaöğretim oturumu, 2023 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2024 yılında organize edilecek.

Söz konusu sınavın başvuru ve oturum takvimi, gelecek kasım ayında ilan edilmesi beklenen ÖSYM 2024 seçim takvimi ile netlik kazanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER