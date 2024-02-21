2024 KPSS ÖABT ne zaman? 2024 KPSS ÖABT sınav tarihleri
2024 KPSS Lisans başvuruları henüz başlamadı. KPSS'ye katılacak tüm adaylar, KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorunda. Öte yandan öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, ayrıca Eğitim Bilimleri sınavına ve alanlarına bağlı olarak da ÖABT'ye katılacaklar. Peki, 2024 KPSS ÖABT ne zaman?
2024 KPSS ÖABT sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile yanıt buldu. Lisans sınavına başvuru yapacak olan adaylar mezuniyet durumlarına göre Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT’ye girecekler. İşte, 2024 KPSS ÖABT sınav tarihi...