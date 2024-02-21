2024 KPSS ÖABT ne zaman? 2024 KPSS ÖABT sınav tarihleri

2024 KPSS ÖABT sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile yanıt buldu. Lisans sınavına başvuru yapacak olan adaylar mezuniyet durumlarına göre Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT’ye girecekler. İşte, 2024 KPSS ÖABT sınav tarihi...