2024 MEB e-Okul kapanma tarihi: e-Okul ne zaman kapanıyor?
2023-2024 eğitim yılının artık son günleri. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala e-Okul sistemine ziyaretler de artış gösterdi. Öğrencilerin sınav sonuçları ve karne notları MEB E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimine göre öğrenciler yakın zaman sonra karne alacak ve üç aylık yaz tatiline başlayacak. Okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler, e-okul not girişinin kapanıp kapanmadığı merak ediyor.