2024 MEB e-Okul kapanma tarihi: e-Okul ne zaman kapanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimine göre öğrenciler yakın zaman sonra karne alacak ve üç aylık yaz tatiline başlayacak. Okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler, e-okul not girişinin kapanıp kapanmadığı merak ediyor.