2024 MSÜ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ: MSÜ başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 MSÜ ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, MSÜ başvuru tarihleri belli olmuştu. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar da MSÜ'nün 2024 takvimine odaklandı. İşte, 2024 MSÜ takvimi...