2024 MSÜ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ: MSÜ başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 MSÜ ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının 2024 yılında ne zaman yapılacağı, askeri öğrenci olabilmek için sınava hazırlanan adaylar tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte MSÜ sınav ve başvuru tarihleri kesinlik kazandı. Peki, MSÜ başvurusu ne zaman? MSÜ 2024 ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, MSÜ başvuru tarihleri belli olmuştu. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar da MSÜ'nün 2024 takvimine odaklandı. İşte, 2024 MSÜ takvimi...