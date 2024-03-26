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2024 MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 21 Mart'ta açıklandı. Sonuçların açıklanması ile askeri okullara tercih yapmak isteyen binlerce adayın tarih ve kılavuz araştırmaları da hız kazandı. Peki, 2024 MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

2024 MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 3 Mart 2024'te yapılan 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebiliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

2024 MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? - 2

2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?


Milli Savunma Üniversitesi 2024 tercih takvimi henüz belli olmadı.

21 Mart'ta açıklanan MSÜ sınav sonuçlarının ardından, tercih işlemlerinin birkaç hafta içinde başlaması bekleniyor.

2024 MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? - 3

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?


MSÜ tercih işlemleri geçtiğimiz yıl, 3 Mayıs-29 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.

Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından, adaylar tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında yapabilecek.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2024 MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? - 4

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

2024-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

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