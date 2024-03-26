2024 MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 21 Mart'ta açıklandı. Sonuçların açıklanması ile askeri okullara tercih yapmak isteyen binlerce adayın tarih ve kılavuz araştırmaları da hız kazandı. Peki, 2024 MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 3 Mart 2024'te yapılan 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebiliyor.