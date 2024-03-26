2024 MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Milli Savunma Üniversitesi 2024 tercih takvimi henüz belli olmadı.



21 Mart'ta açıklanan MSÜ sınav sonuçlarının ardından, tercih işlemlerinin birkaç hafta içinde başlaması bekleniyor.