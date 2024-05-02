2024 MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? MSÜ tercihleri o tarihte sona erecek!

MSTÜ TERCİHLERİ HAKKINDA



ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).



Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından da sonuçlar ilan edilecek.