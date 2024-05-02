2024 MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? MSÜ tercihleri o tarihte sona erecek!
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavlarına giren ve aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar, tercih tarihlerini araştırıyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman bitecek?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih takvimi paylaşıldı. Takvim doğrultusunda Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 3 Nisan'da başladı. Adaylar tercihlerini "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek. İşte, 2024 MSÜ tercihlerinde son bilgiler...