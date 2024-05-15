Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı sonuç ekranı
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu kurumlarının ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımıyla, üniversiteli gençlerin fırsat eşitliği ve liyakat ilkelerine uygun olarak staj olanaklarından faydalanmasına yönelik düzenlenen Ulusal Staj Programı'nda sonuçlar bekleniyor. Peki, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversiteli öğrencilere kamu ve özel sektörde staj imkanı sunan Ulusal Staj Programına bu yıl 415 bin başvuru yapıldı. Başvuruların ardından stajyer havuzu iş verenlerin erişimine açıldı. Tüm gözler şimdi ise sonuçların ilanında. İşte, Ulusal Staj Programı sonuç ekranı...