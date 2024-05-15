Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı sonuç ekranı

Üniversiteli öğrencilere kamu ve özel sektörde staj imkanı sunan Ulusal Staj Programına bu yıl 415 bin başvuru yapıldı. Başvuruların ardından stajyer havuzu iş verenlerin erişimine açıldı. Tüm gözler şimdi ise sonuçların ilanında. İşte, Ulusal Staj Programı sonuç ekranı...