Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı sonuç ekranı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu kurumlarının ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımıyla, üniversiteli gençlerin fırsat eşitliği ve liyakat ilkelerine uygun olarak staj olanaklarından faydalanmasına yönelik düzenlenen Ulusal Staj Programı'nda sonuçlar bekleniyor. Peki, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı sonuç ekranı - 1

Üniversiteli öğrencilere kamu ve özel sektörde staj imkanı sunan Ulusal Staj Programına bu yıl 415 bin başvuru yapıldı. Başvuruların ardından stajyer havuzu iş verenlerin erişimine açıldı. Tüm gözler şimdi ise sonuçların ilanında. İşte, Ulusal Staj Programı sonuç ekranı...

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Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı sonuç ekranı - 2

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI

Stajyer havuzu işverenlerin ve stajyerlerin erişimine açıldı. İşverenler aradıkları niteliklere sahip gençlere staj teklifi sunuyor. Bu sayede, gençler kendilerine gelen teklifler arasından seçim yaparak, staja başlayabilecek. Program gençlerin istihdamına da katkı sağlıyor.

Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı sonuç ekranı - 3

Sonuçlar adayların erişimine açıldı. Aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

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