Bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS burs ücreti ne kadar? (2024 İOKBS burs ücreti ödemeleri)

İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

İOKBS bursluluk ücreti ise memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Son olarak Temmuz-Aralık 863 TL olarak bursluluk ücreti yatırılıyordu.

Bursluluk ücretine %30 zam yapılması durumunda 258 TL artacak ve 1.121 TL’ye yükselecek.



Bursluluk ücretine %40 zam yapılması durumunda 345 TL artacak ve 1208 TL olacak.



Bursluluk ücretine %50 zam yapılması durumunda ise 431 TL artacak ve 1293 TL’ye yükselecek.