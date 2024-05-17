Bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS burs ücreti ne kadar? (2024 İOKBS burs ücreti ödemeleri)
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarını bekleyen öğrenciler ve veliler, bursluluk ödemelerinin yatırılacağı tarihi merak ediyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, burs almaya hak kazanacak. Peki, bursluluk parası ne zaman yatacak? 2024 burs ödemeleri ne kadar oldu?
2024 İOKBS burs ücreti için tarih araştırmaları başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla yapılan 2024 bursluluk sınavı sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek. Sınav sonuçları için bekleyiş devam ederken burs tutarı ve ödeme tarihleri araştırılıyor.