LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama
Haziran ayında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için hazırlıklar sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgelerinin mayıs ayında paylaşılacağını duyurdu. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav anında öğrencilerin sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? LGS sınav yerleri nasıl öğrenilecek? İşte en çok sorulan soruların yanıtları...