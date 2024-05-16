LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav anında öğrencilerin sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? LGS sınav yerleri nasıl öğrenilecek? İşte en çok sorulan soruların yanıtları...