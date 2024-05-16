LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama

Haziran ayında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için hazırlıklar sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgelerinin mayıs ayında paylaşılacağını duyurdu. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav anında öğrencilerin sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? LGS sınav yerleri nasıl öğrenilecek? İşte en çok sorulan soruların yanıtları...

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LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama - 2

BELİRLENEN OKULLARDA SINAVA GİRECEKLER

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( LGS) kapsamındaki merkezi sınav uygulamasında öğrenciler, Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava alınacaklar

LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama - 3

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer alacağı LGS sınav giriş belgeleri 24 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.

LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama - 4

ÖĞRENCİLERİN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini bulundurması gerekiyor.

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