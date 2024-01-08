2024 Ortaöğretim KPSS ne zaman? Lise KPSS başvurusu ne zaman?

Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşın başvuru yapacağı 2024 KPSS oturumu için araştırmalar hız kazandı. Yeni yılın başlaması ile memur adayları sınav takvimlerine yönelik bilgi almak istiyor. Peki, KPSS Ortaöğrenim sınavı ne zaman yapılacak? 2024 KPSS başvuruları ne zaman?

2024 Ortaöğretim KPSS ne zaman? Lise KPSS başvurusu ne zaman? - 1

2024 KPSS oturumlarına dair araştırmalar yeni yılla beraber yoğunlaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği sınav için başvurularını yapmak isteyen memur adayları, sınavın yapılacağı tarihe ve başvuru sürecine odaklanmış durumda. İşte, 2024 Ortaöğrenim başvuru ve sınav takvimi...

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2024 Ortaöğretim KPSS ne zaman? Lise KPSS başvurusu ne zaman? - 2

2024 LİSE KPSS NE ZAMAN?

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.

KPSS Ortaöğretim oturumu 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

2024 Ortaöğretim KPSS ne zaman? Lise KPSS başvurusu ne zaman? - 3

ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ortaöğretim başvuruları; 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 Ortaöğretim KPSS ne zaman? Lise KPSS başvurusu ne zaman? - 4

SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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