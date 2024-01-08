2024 Ortaöğretim KPSS ne zaman? Lise KPSS başvurusu ne zaman?

2024 KPSS oturumlarına dair araştırmalar yeni yılla beraber yoğunlaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği sınav için başvurularını yapmak isteyen memur adayları, sınavın yapılacağı tarihe ve başvuru sürecine odaklanmış durumda. İşte, 2024 Ortaöğrenim başvuru ve sınav takvimi...