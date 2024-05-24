2024 sınav gözetmen/görevli ücretleri ne kadar oldu? (ÖSYM - MEB) görevli ücretleri

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yapılan sınavlarda görevli olarak yer kişilere belirlenen tutarda bir ücret yatırılıyor. Görevli ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. Peki, 2024 sınav gözetmen/görevli ücretleri ne kadar oldu? İşte 2024 sınav gözetmen/görevli ücretleri...

2024 sınav gözetmen/görevli ücretleri ne kadar oldu? (ÖSYM - MEB) görevli ücretleri - 1

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından uygulanacak olan sınavlarda görev alacak olan kişiler güncel "gözetmen/görevli ücretleri" ile ilgili araştırma yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) gibi binlerce kişinin katılacağı sınavlarda birçok salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen vb. görev alacak. Memur maaşlarının artmasıyla birlikte görevli ücretlerinde de değişikliğe gidildi.

EĞİTİM HABERLERİ

2024 sınav gözetmen/görevli ücretleri ne kadar oldu? (ÖSYM - MEB) görevli ücretleri - 2

2024 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

2024 sınav gözetmen/görevli ücretleri ne kadar oldu? (ÖSYM - MEB) görevli ücretleri - 3

2024 SINAV GÖREVLİ ÜCRETŞERİ

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL


2024 sınav gözetmen/görevli ücretleri ne kadar oldu? (ÖSYM - MEB) görevli ücretleri - 4

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

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