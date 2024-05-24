2024 sınav gözetmen/görevli ücretleri ne kadar oldu? (ÖSYM - MEB) görevli ücretleri

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından uygulanacak olan sınavlarda görev alacak olan kişiler güncel "gözetmen/görevli ücretleri" ile ilgili araştırma yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) gibi binlerce kişinin katılacağı sınavlarda birçok salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen vb. görev alacak. Memur maaşlarının artmasıyla birlikte görevli ücretlerinde de değişikliğe gidildi.