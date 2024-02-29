2024 sözleşmeli öğretmen alımı branş ve kontenjanlarında son durum: MEB öğretmen atama başvuruları ne zaman?
Atama bekleyen binlerce öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 atama takvimine odaklandı. Alım yapılacak branşlar ve kontenjanların ne zaman açıklanacağının yanı sıra başvuru süreci, ardından mülakat ve sonuç takvimi de öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. Peki, MEB öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları ne zaman belli olacak?
MEB 2024 öğretmen atamaları için tüm gözler başta Yusuf Tekin olmak üzere yetkili isimlere çevrildi. Son olarak geçen yılın mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Tekin'in, 2024 öğretmen atamalarına dair güncel açıklamaları ilgiyle takip ediliyor. İşte, 2024 sözleşmeli öğretmen alımı branş ve kontenjanlarında son durum hakkında bigiler...