Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı: İOKBS 2024 sonuçlarıyla MEB bursu almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi (Bursluluk sınavı sonuç belgesi sorgulama ekranı)

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığınca 21 Nisan 2024 Pazar günü 829 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 816 okul ve 58 bin 410 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları online olarak ilan edildi. Sınav sonucuna göre 70 bin öğrenci başarılı olarak burs almaya hak kazandı.