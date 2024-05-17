Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı: İOKBS 2024 sonuçlarıyla MEB bursu almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi (Bursluluk sınavı sonuç belgesi sorgulama ekranı)

Bursluluk sınavı olarak da bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 17 Mayıs 2024 tarihinde ilan edildi. İOKBS 2024 sonuçlarıyla birlikte MEB bursu almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi. Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan ve sınava katılan 4 bin 519 öğrencinin tamamına burs imkânı sağlandı. Öğrenciler, bursluluk sınavı sonuç belgesini meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/ ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor. Sisteme T.C numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodunu giren öğrenciler, bursluluk sınavı sonucunun ayrıntılarını görüntüleyebiliyor.

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı: İOKBS 2024 sonuçlarıyla MEB bursu almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi (Bursluluk sınavı sonuç belgesi sorgulama ekranı) - 1

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığınca 21 Nisan 2024 Pazar günü 829 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 816 okul ve 58 bin 410 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları online olarak ilan edildi. Sınav sonucuna göre 70 bin öğrenci başarılı olarak burs almaya hak kazandı.

EĞİTİM HABERLERİ

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı: İOKBS 2024 sonuçlarıyla MEB bursu almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi (Bursluluk sınavı sonuç belgesi sorgulama ekranı) - 2

BURSLULUK SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları online sistem üzerinden sorgulanabilecek. 

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı: İOKBS 2024 sonuçlarıyla MEB bursu almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi (Bursluluk sınavı sonuç belgesi sorgulama ekranı) - 3

İOKBS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

2024 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sonuç Belgesi "https://meb.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. 

İOKBS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı: İOKBS 2024 sonuçlarıyla MEB bursu almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi (Bursluluk sınavı sonuç belgesi sorgulama ekranı) - 4

BOŞ KALAN KONTENJANLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Kontenjan dağılımında yer alan (a) ve (c) bentlerindeki kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.

(b) bendinde belirtilen %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı: İOKBS 2024 sonuçlarıyla MEB bursu almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi (Bursluluk sınavı sonuç belgesi sorgulama ekranı) - 5

YURT DIŞINDAN BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİLER SINAVI KAZANMALARI DURUMUNDA BURSLULUKTAN NASIL FAYDALANIR?

2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmi örgün ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam halinde bursluluktan yararlanılabilecek. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecek.

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