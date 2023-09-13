2024 üniversite sınavı ne zaman? Gelecek yılın YKS oturumu için geri sayım
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2024 yılında hangi tarihte yapılacağı şimdiden merak edilmeye başladı. 2023 YKS'den istediği puanı elde edemeyen ve bir daha hazırlanma kararı alan ya da bu yıl lise son sınıfa geçen öğrenciler, 2024 YKS için tarih araştırması yapıyor. Peki, 2024 YKS ne zaman yapılacak? TYT ve AYT sınavları ne zaman?
2023 YKS sınavının sonuçlarının açıklanması ve ardından şimdi de ek yerleştirme işlemlerinin başlaması ile birlikte gözler bu kez, 2024 YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. İşte, 2024 YKS ve TYT ile AYT sınavları hakkında merak edilen ayrıntılar...