2024 üniversite sınavı ne zaman? Gelecek yılın YKS oturumu için geri sayım

2023 YKS sınavının sonuçlarının açıklanması ve ardından şimdi de ek yerleştirme işlemlerinin başlaması ile birlikte gözler bu kez, 2024 YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. İşte, 2024 YKS ve TYT ile AYT sınavları hakkında merak edilen ayrıntılar...