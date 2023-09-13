2024 üniversite sınavı ne zaman? Gelecek yılın YKS oturumu için geri sayım

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2024 yılında hangi tarihte yapılacağı şimdiden merak edilmeye başladı. 2023 YKS'den istediği puanı elde edemeyen ve bir daha hazırlanma kararı alan ya da bu yıl lise son sınıfa geçen öğrenciler, 2024 YKS için tarih araştırması yapıyor. Peki, 2024 YKS ne zaman yapılacak? TYT ve AYT sınavları ne zaman?

2024 üniversite sınavı ne zaman? Gelecek yılın YKS oturumu için geri sayım - 1

2023 YKS sınavının sonuçlarının açıklanması ve ardından şimdi de ek yerleştirme işlemlerinin başlaması ile birlikte gözler bu kez, 2024 YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. İşte, 2024 YKS ve TYT ile AYT sınavları hakkında merak edilen ayrıntılar...

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2024 üniversite sınavı ne zaman? Gelecek yılın YKS oturumu için geri sayım - 2

2024 YKS NE ZAMAN?

2024'de düzenlenecek YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil.

Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.

2024 üniversite sınavı ne zaman? Gelecek yılın YKS oturumu için geri sayım - 3

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE BELLİ OLACAK

ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldilkçe haberimizde yer verceğiz.

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