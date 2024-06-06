2024 üniversite sınavı sonuç tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hafta sonu 3 milyondan fazla aday YKS'ye girecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi...