2024 üniversite sınavı sonuç tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak. Sınav 81 ildeki 245 sınav merkezi ile KKTC Lefkoşa ve Hırvatistan Zagreb'de yapılacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 üniversite sınavı sonuç tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Hafta sonu 3 milyondan fazla aday YKS'ye girecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi...

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2024 üniversite sınavı sonuç tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

2024 üniversite sınavı sonuç tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

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