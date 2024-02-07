2024-YDS/1 başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2024-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek. Söz konusu sınava katılıp yabancı dil bilgisi durumunu belgelemek isteyen adaylar son başvuru tarihini öğrenmek istiyor. Peki, 2024-YDS/1 başvuruları ne zaman bitecek?

2024-YDS/1 başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 24 Mart Pazar yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) başvuruları başladı. İşte, 2024-YDS/1 başvuruları hakkında güncel bilgiler...

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2024-YDS/1 başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi - 2

YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başvurular 15 Şubat'a kadar alınacak.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

2024-YDS/1 başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi - 3

YDS OTURUMU HAKKINDA

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır.

YDS'de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

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