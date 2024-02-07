2024-YDS/1 başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2024-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek. Söz konusu sınava katılıp yabancı dil bilgisi durumunu belgelemek isteyen adaylar son başvuru tarihini öğrenmek istiyor. Peki, 2024-YDS/1 başvuruları ne zaman bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 24 Mart Pazar yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) başvuruları başladı. İşte, 2024-YDS/1 başvuruları hakkında güncel bilgiler...