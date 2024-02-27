2024-YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Üniversiteye giriş kapsamında yapılan YKS oturumlarının başvuruları 26 Şubat'ta bitti. YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), sonrasında 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları sona ermişti. Üniversite sınavı başvurusunu yapan adaylar da sınav giriş yerlerinin yazdığı, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını öğrenmek istiyor. İşte, YKS sınav giriş yerleri hakkında son bilgiler...