2024 YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınavları ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvurularının 2024 yılında ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2024 YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak?
2024 YÖKDİL sınavı için tarih araştırmaları başladı. Yabancı dil seviyelerini test etmek için YÖKDİL sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru ve sınav takvimini merak ediyor. İşte 2024-YÖKDİL/1 başvuru ve sınav tarihi.