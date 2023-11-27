2024 YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınavları ne zaman?

2024 YÖKDİL sınavı için tarih araştırmaları başladı. Yabancı dil seviyelerini test etmek için YÖKDİL sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru ve sınav takvimini merak ediyor. İşte 2024-YÖKDİL/1 başvuru ve sınav tarihi.