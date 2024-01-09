6 ve 9'uncu sınıfların ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı MEB ortak sınavlarının sonuçları bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6. ve 9. sınıf öğrencilerine düzenlenen ortak sınavlar 26-27 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle öğrenci ve velilerin sonuç beklentisi arttı. Peki, ortak sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönemin ikinci ortak yazılı sınavları gerçekleştirildi. Ortak sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, sonuç tarihini araştırıyor. İşte, 6 ve 9'uncu sınıfların ortak sınav sonuçlarına dair bilgiler...