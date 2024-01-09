6 ve 9'uncu sınıfların ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı MEB ortak sınavlarının sonuçları bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6. ve 9. sınıf öğrencilerine düzenlenen ortak sınavlar 26-27 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle öğrenci ve velilerin sonuç beklentisi arttı. Peki, ortak sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilecek?

6 ve 9'uncu sınıfların ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönemin ikinci ortak yazılı sınavları gerçekleştirildi. Ortak sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, sonuç tarihini araştırıyor. İşte, 6 ve 9'uncu sınıfların ortak sınav sonuçlarına dair bilgiler...

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6 ve 9'uncu sınıfların ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

BİRİNCİ DÖNEM İKİNCİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde açıklanacak.

Öğrenciler sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

6 ve 9'uncu sınıfların ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

MAZERET SINAVI DA YAPILACAK

Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi, il milli eğitim müdürlüklerince ilan edilecek. Mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf veya alan zümrelerince yapılacak.

Mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilecek.

Öğrenci velisi, 3 iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav sorularına yönelik itirazı için dilekçeyle başvurabilecek.

Ortak yazılı sınav soru itirazları, ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanacak.

Ülke, il ve ilçe genelinde yapılan ortak yazılı sınavların cevap kağıtları, okullarda muhafaza altına alınacak.

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