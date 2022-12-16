Açık lise sınavında toplu kopya (AÖL sınavı iptal mi edildi?)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınavı'nda kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

Açık lise sınavında toplu kopya (AÖL sınavı iptal mi edildi?) - 1

'AÖL sınavı iptal mi?' Sorusu, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Açık lise sınavında kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı Gözlemciler Komisyonu tarafından iptal edildi.

Açık lise sınavında toplu kopya (AÖL sınavı iptal mi edildi?) - 2

Açıköğretim lisesi birinci dönem sınavları 9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başlamıştı.

Açık lise sınavında toplu kopya (AÖL sınavı iptal mi edildi?) - 3

11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi.

Açık lise sınavında toplu kopya (AÖL sınavı iptal mi edildi?) - 4

Bunun üzerine sınav haraketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

Açık lise sınavında toplu kopya (AÖL sınavı iptal mi edildi?) - 5

Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.

Açık lise sınavında toplu kopya (AÖL sınavı iptal mi edildi?) - 6

Sınavlara yalnızca öğrenim çağı dışında olanlar girebilecek.

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